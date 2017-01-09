Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: Мэй может поступиться единым рынком ради суверенитета Британии

Премьер отметила, что восстановление контроля над иммиграцией и законами являются приоритетом правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сигнализировала о том, что восстановление контроля над иммиграцией и законами являются приоритетом британского правительства при выходе из Евросоюза даже в том случае, если это означает отказ от единого рынка.

Как сообщает агентство Bloomberg, на фоне ее слов британский фунт упал до 10-недельного минимума.

В своем первом после нового года телевизионном интервью, которое она дала Sky News в воскресенье, Мэй сказал, что Brexit заключается в «получении хороших отношений, а не в сохранении плохого членства» в ЕС.

«Мы сможем контролировать наши границы, контролировать наши законы, но мы также хотим получить самые выгодные условия для торговли с ЕС и внутри ЕС, а также для работы и торговли европейских компаний в Великобритании», — сказала она.

Эти слова наводят на мысль, что Мэй готова пожертвовать торговыми связями с ЕС в обмен на больший суверенитет.

Ранее британский премьер заявила, что власти страны должны воспользоваться «историческими возможностями», которые несет в себе Brexit.

Напомним, в Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе. За выход из состава ЕС (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Соединенного Королевства.   

Читайте также:

На полный развод с Брюсселем у Лондона может уйти 20 лет

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

СМИ: Мэй может поступиться единым рынком ради суверенитета Британии

Премьер отметила, что восстановление контроля над иммиграцией и законами являются приоритетом правительства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке