СМИ: Мэй может поступиться единым рынком ради суверенитета Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сигнализировала о том, что восстановление контроля над иммиграцией и законами являются приоритетом британского правительства при выходе из Евросоюза даже в том случае, если это означает отказ от единого рынка.

Как сообщает агентство Bloomberg, на фоне ее слов британский фунт упал до 10-недельного минимума.

В своем первом после нового года телевизионном интервью, которое она дала Sky News в воскресенье, Мэй сказал, что Brexit заключается в «получении хороших отношений, а не в сохранении плохого членства» в ЕС.



«Мы сможем контролировать наши границы, контролировать наши законы, но мы также хотим получить самые выгодные условия для торговли с ЕС и внутри ЕС, а также для работы и торговли европейских компаний в Великобритании», — сказала она.



Эти слова наводят на мысль, что Мэй готова пожертвовать торговыми связями с ЕС в обмен на больший суверенитет.



Ранее британский премьер заявила, что власти страны должны воспользоваться «историческими возможностями», которые несет в себе Brexit.



Напомним, в Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе. За выход из состава ЕС (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Соединенного Королевства.

