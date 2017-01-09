Жителям Тюмени не сообщили, сколько стоит проезд в транспорте

Спустя 9 дней с начала 2017 года жители Тюмени так и не смогли выяснить, сколько стоит проезд в общественном транспорте: 22 или 25 рублей. Возможно, в неразберихе виноваты кондукторы, которые почему-то требуют с пассажиров больше, чем нужно.

Эту ситуацию горожане активно обсуждают в соцсетях. Как сообщают пользователи, 1 января на 30-м маршруте кондуктор взяла со всех по 25 рублей, а 2 января проезд опять стоил 22 рубля. То же самое пишут и про маршрут номер 25. Также тюменцы делятся информацией, когда же действительно должны подорожать билеты — с 10 января или даже в феврале.

Как напоминает megatyumen.ru, ранее перевозчики предложили повысить оплату проезда на городском общественном транспорте до 28 и даже до 36 рублей. Чиновники рассчитали, что с нового года билет должен стоить 25,54 рубля. Предполагалось округлить эту сумму в пользу пассажиров — до 25 рублей — и установить новую цену с 1 января. Судя по всему, принятие решения действительно было отложено.