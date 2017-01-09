Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жителям Тюмени не сообщили, сколько стоит проезд в транспорте

Кондукторы взимают с пассажиров плату 22 и 25 рублей

Спустя 9 дней с начала 2017 года жители Тюмени так и не смогли выяснить, сколько стоит проезд в общественном транспорте: 22 или 25 рублей. Возможно, в неразберихе виноваты кондукторы, которые почему-то требуют с пассажиров больше, чем нужно.

Эту ситуацию горожане активно обсуждают в соцсетях. Как сообщают пользователи, 1 января на 30-м маршруте кондуктор взяла со всех по 25 рублей, а 2 января проезд опять стоил 22 рубля. То же самое пишут и про маршрут номер 25. Также тюменцы делятся информацией, когда же действительно должны подорожать билеты — с 10 января или даже в феврале.

Как напоминает megatyumen.ru, ранее перевозчики предложили повысить оплату проезда на городском общественном транспорте до 28 и даже до 36 рублей. Чиновники рассчитали, что с нового года билет должен стоить 25,54 рубля. Предполагалось округлить эту сумму в пользу пассажиров — до 25 рублей — и установить новую цену с 1 января. Судя по всему, принятие решения действительно было отложено.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Жителям Тюмени не сообщили, сколько стоит проезд в транспорте

Кондукторы взимают с пассажиров плату 22 и 25 рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке