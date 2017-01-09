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Мать и ребенок пострадали при взрыве газа в Челябинской области

Женщина получила ожог ног, а у ребенка — ожог лица и кисти

Мать и ее двухлетний ребенок пострадали при взрыве газа в Сосновском районе Челябинской области, их доставили в больницу. По предварительным данным, женщина получила ожог ног, а у ребенка — ожог лица и кисти, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации ИА «Урал-пресс-информ», в результате взрыва газа в жилом доме произошел сильный пожар произошел утром 6 января в поселке Есаульский. В результате возгорания дом полностью выгорел.

При тушении пожара было задействовано от МЧС 4 единицы техники и 16 человек, добавили в ведомстве.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Мать и ребенок пострадали при взрыве газа в Челябинской области

Женщина получила ожог ног, а у ребенка — ожог лица и кисти

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