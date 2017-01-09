Якутская полиция отказалась от клонированных собак

Тест кинологической службы МВД Якутии завалили клонированные бельгийские овчарки, привезенные в регион из Кореи.



Животные оказались не приспособлены к суровым условиям. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в кинологической службе.



Чтобы поступить на службу, собаки должны были пройти так называемую входную контрольную, то есть выполнить 13 заданий. Однако сделать этого они не смогли.



Кроме того, у них не оказалось родословных документов, хотя, как сообщает агентство, в корейском институте уверяли, что их клонировали из клеток лучшей в Корее собаки-ищейки.



Напомним, корейский институт Sooam Biotech Research Foundation отправил в Якутию трех клонированных собак породы бельгийский малинуа.



Они предназначались местному региональному отделению Российского военно-исторического общества. Однако руководитель общества предложил передать их полиции.

