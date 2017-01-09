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Якутская полиция отказалась от клонированных собак

Овчарки, которых привезли в регион из Кореи, не прошли тесты местной кинологической службы

Тест кинологической службы МВД Якутии завалили клонированные бельгийские овчарки, привезенные в регион из Кореи.

Животные оказались не приспособлены к суровым условиям. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в кинологической службе.

Чтобы поступить на службу, собаки должны были пройти так называемую входную контрольную, то есть выполнить 13 заданий. Однако сделать этого они не смогли.

Кроме того, у них не оказалось родословных документов, хотя, как сообщает агентство, в корейском институте уверяли, что их клонировали из клеток лучшей в Корее собаки-ищейки.

Напомним, корейский институт Sooam Biotech Research Foundation отправил в Якутию трех клонированных собак породы бельгийский малинуа.

Они предназначались местному региональному отделению Российского военно-исторического общества. Однако руководитель общества предложил передать их полиции.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Якутская полиция отказалась от клонированных собак

Овчарки, которых привезли в регион из Кореи, не прошли тесты местной кинологической службы

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