СМИ: 40% станций лондонского метро закрыты из-за забастовки

40% станций лондонского метрополитена закрыты из-за забастовки работников.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на мэрию британской столицы.

Напомним, протестная акция началась в 18:00 по местному времени (в 21:00 мск) в воскресенье и продлится ровно сутки. Ее причиной стало массовое закрытие пунктов по продаже билетов метро, что вызвало крупное сокращение рабочих мест.



По мнению членов британского транспортного профсоюза (RMT), это не только приводит к чрезмерным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.

