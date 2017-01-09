Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: 40% станций лондонского метро закрыты из-за забастовки

Суточная протестная акция стартовала накануне в 21:00 мск

40% станций лондонского метрополитена закрыты из-за забастовки работников.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на мэрию британской столицы.

Напомним, протестная акция началась в 18:00 по местному времени (в 21:00 мск) в воскресенье и продлится ровно сутки. Ее причиной стало массовое закрытие пунктов по продаже билетов метро, что вызвало крупное сокращение рабочих мест.

По мнению членов британского транспортного профсоюза (RMT), это не только приводит к чрезмерным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

СМИ: 40% станций лондонского метро закрыты из-за забастовки

Суточная протестная акция стартовала накануне в 21:00 мск

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке