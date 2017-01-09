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Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

Речь идет о пародии избранного президента США на журналиста-инвалида

Известная голливудская актриса Мэрил Стрип раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая завершилась в Лос-Анджелесе около 6 утра по московскому времени.

Мэрил Стрип получила награду на заслуги в кино. Во время своего выступления актриса выразила свое возмущение тем, как Трамп спародировал являющегося инвалидом журналиста New York Times Сержа Ковалески. Стрип подчеркнула, что в этом выступлении Трампа не было ничего хорошего, поскольку это была пародия на человека, не способного дать отпор, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на «Газету.Ру».

В своей речи Трип подчеркнула, что тот момент «разбил ей сердце», так как «это было не кино, а реальная жизнь».

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

Речь идет о пародии избранного президента США на журналиста-инвалида

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