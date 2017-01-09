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Трамп ответил на критику Мэрил Стрип

Избранный президент США назал актрису «приверженкой Хиллари»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что знаменитая американская актриса Мэрил Стрип предвзята. Он также назвал ее «приверженкой Хиллари». Так Трамп отреагировал на критику артистки в свой адрес, с которой она выступила в ходе церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Трамп подчеркнул, что не удивлен тому, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино».

Актриса на церемонии вспомнила, как избранный глава государства в 2015 году передразнивал корреспондента-инвалида The New York Times.

«Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность», — цитирует Стрип «Федеральное агентство новостей».

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Трамп ответил на критику Мэрил Стрип

Избранный президент США назал актрису «приверженкой Хиллари»

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