В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах

В Казани четверо мужчин провалились на Волге под лед, катаясь на снегоходах‍. Инцидент произошел минувшей ночью в районе поселка Отары, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Очевидцы рассказали о том, что двое рыбаков провалились под лед на снегоходе, пострадавшие сумели выбраться самостоятельно. На поиски пострадавших выдвинулись друзья, которые также провалились под лед на снегоходе в 20 метрах от берега.



Спасатели достали из воды еще двух мужчин 33 и 34 лет, их обогрели и доставили домой, отмечает ProKazan.ru.



В результате происшествия никто не пострадал, однако оба снегохода утонули.