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В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах

Двое из них выбрались из воды самостоятельно, еще двух человек из воды достали спасатели

В Казани четверо мужчин провалились на Волге под лед, катаясь на снегоходах‍. Инцидент произошел минувшей ночью в районе поселка Отары, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Очевидцы рассказали о том, что двое рыбаков провалились под лед на снегоходе, пострадавшие сумели выбраться самостоятельно. На поиски пострадавших выдвинулись друзья, которые также провалились под лед на снегоходе в 20 метрах от берега.

Спасатели достали из воды еще двух мужчин 33 и 34 лет, их обогрели и доставили домой, отмечает ProKazan.ru.

В результате происшествия никто не пострадал, однако оба снегохода утонули. 

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах

Двое из них выбрались из воды самостоятельно, еще двух человек из воды достали спасатели

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