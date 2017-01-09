В Приморском крае заработает медицинский автопоезд «Забота»

С 1 февраля начнет работу медицинский автопоезд «Забота». Первыми его клиентами станут жители Уссурийска и Хасанского района.

Туда отправятся два отдельных состава – «детский» и «взрослый». Об этом РИА PrimaMedia сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

Бригады состоят из специалистов, которые особенно востребованы в сельской местности.



Среди них педиатры, терапевты, неврологи, хирурги, аллергологи и стоматологи. В автопоезде есть кабинеты клинической лабораторной диагностики и флюорограф.

Агентство со ссылкой на представителей приморских властей отмечает, что вся медицинская помощь предоставляется совершенно бесплатно. Для этого достаточно предъявления полиса ОМС.