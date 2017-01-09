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В Самаре письма жителей лежат в почтовых ящиках по 12 дней

Роскомнадзор зафиксировал административные нарушения сотрудников «Почты России»

По данным Роскомнадзора, самарские почтальоны забирают письма из почтовых ящиков на улицах города с очень большим опозданием. Таковы результаты проверок «Почты России», которые региональное отделение ведомства провело в четвертом квартале 2016 года.

В среднем задержки составляют от трех до шести дней по сравнению с установленными нормами работы, сообщает «ВолгаНьюс.рф». Например, письма и открытки из ящиков в Тольятти сотрудники «Почты России» извлекают с опозданием на один-два дня, в селе Кинель-Черкассы отставание достигает шести дней. Но дольше всех почта ждет отправки в Самаре: ящики с письмами горожан проверяют с задержкой до 12 дней.

По итогам проверок составлено пять протоколов об административных правонарушениях в отношении работников предприятия. Заявления уже направлены в мировые суды.

Как ранее писали «Известия», 30 декабря грузовой самолет «Почты России» Ту-204С (Петр I) совершил первый международный авиарейс в китайский Харбин. Предполагается, что такие почтовые полеты будут регулярными и в будущем к ним добавятся другие города КНР, в том числе Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Самаре письма жителей лежат в почтовых ящиках по 12 дней

Роскомнадзор зафиксировал административные нарушения сотрудников «Почты России»

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