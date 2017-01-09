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Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты в «Томью»

Клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона

Футболисты Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин расторгли контракты с «Томью». Об этом сообщил спортивный директор команды Игорь Кудряшов.

«Дьяков и Самодин разорвали контракты в палате по разрешению споров РФС. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», — приводит его слова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

В материале уточняется, что игроки и тренерский штаб не получают зарплату с начала сезона.

После 17 туров РФПЛ «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 9 очков.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты в «Томью»

Клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона

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