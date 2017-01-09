За Смолова готовы предложить €10 млн в дортмундской «Боруссии»

За нападающего ФК «Краснодар» и российской сборной Федора Смолова дортмундский футбольный клуб «Боруссия» готов предложить €10 млн.



Трансфер произойдет в случае ухода из «Боруссии» колумбийского форварда Адриана Рамоса. Он может перебраться в КНР.

Как отмечает ИА KrasnodarMedia, если это случится, сделка станет одной из крупнейших в истории российского футбола.

Напомним, лондонский клуб «Арсенал» купил у питерского «Зенита» Андрея Аршавина за €20 млн. Роман Павлюченко перешел из «Спартака» в «Тоттенхэм» за £14 млн.



Как писали «Известия», ранее Смолова признали лучшим футболистом России 2016 года. Опрос журналистов традиционно проводит еженедельник «Футбол».