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Калининградец сбил лося на приграничной трассе в Польше

От удара животное погибло на месте, а машина получила серьезные повреждения

ДТП с участием двух автомобилей произошло на автотрассе Эльблонг–Бранёво в Польше вблизи российской границы. В результате аварии житель Калининградской области на своем автомобиле Toyota сбил лося. От удара животное погибло на месте, а машина получила серьезные повреждения, сообщает Express Elblag.

По информации издания, калининградец столкнулся с лосем, когда возвращался домой из Гжехотки. Животное ударило в лобовое стекло автомобиля, пролетело по крыше и упало на еще один легковой автомобиль. В лежащее на дороге животное врезалась еще одна машина, после чего она перевернулась.

Пассажир автомобиля с травмой руки был доставлен в больницу. Машина калининградца, сбившего лося, сильно повреждена и восстановлению не подлежит, отмечает «Клопс.Ru».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Калининградец сбил лося на приграничной трассе в Польше

От удара животное погибло на месте, а машина получила серьезные повреждения

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