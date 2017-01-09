Калининградец сбил лося на приграничной трассе в Польше

ДТП с участием двух автомобилей произошло на автотрассе Эльблонг–Бранёво в Польше вблизи российской границы. В результате аварии житель Калининградской области на своем автомобиле Toyota сбил лося. От удара животное погибло на месте, а машина получила серьезные повреждения, сообщает Express Elblag.

По информации издания, калининградец столкнулся с лосем, когда возвращался домой из Гжехотки. Животное ударило в лобовое стекло автомобиля, пролетело по крыше и упало на еще один легковой автомобиль. В лежащее на дороге животное врезалась еще одна машина, после чего она перевернулась.



Пассажир автомобиля с травмой руки был доставлен в больницу. Машина калининградца, сбившего лося, сильно повреждена и восстановлению не подлежит, отмечает «Клопс.Ru».