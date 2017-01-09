Финальная проверка аэропортов Каира состоится 18–20 января

Руководство Каирского международного аэропорта ожидает визита российской делегации экспертов в области авиационной безопасности для проведения последней проверки перед возобновлением авиасообщения в период с 18 по 20 января.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«В настоящее время идет завершение мер по установке биометрического оборудования доступа сотрудников. На будущей неделе прибывает немецкое оборудование, которое будет установлено, после чего в период с 18 по 20 января прибудет российская делегация для проведения последней проверки в аэропорту Каира и определения сроков возобновления авиасообщения между Египтом и Россией», — сообщает газета «Аль-Вафд».