На Новосибирские острова отправят экспедицию

Русское географическое общество отправляет экспедицию на Новосибирские острова.



Она будет называться «Новосибирские острова — форпост России в Арктике: полярные экспедиции первопроходцев, ученых и промысловиков», сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на представителей якутского отделения организации.

Там сказали, что на принятие окончательного решения о начале исследование повлияла необычная находка на острове Котельный — там обнаружили тело человека в военной форме. Теперь необходимо установить дату его гибели.



Возможно, речь идет об участнике геологической экспедиции Эдуарда Толля. Группа пропала в 1902 году. Ее основная исследовательская база находилась в бухте Нерпалах на западном берегу острова Коте.

Интерес к этому району имеют, помимо археологов, экологи и мерзлотоведы. Они хотят получить новые сведения о геологическом прошлом Новосибирских островов.

Планируется, что исследования будут вестись на протяжение трех лет.



В этом году начнется изучение островов Котельный и Большой Ляховский.