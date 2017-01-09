На Новосибирские острова отправят экспедицию

Там, возможно, найдены следы пропавшей экспедиции Эдуарда Толля
Русское географическое общество отправляет экспедицию на Новосибирские острова.
Она будет называться «Новосибирские острова — форпост России в Арктике: полярные экспедиции первопроходцев, ученых и промысловиков», сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на представителей якутского отделения организации.
Там сказали, что на принятие окончательного решения о начале исследование повлияла необычная находка на острове Котельный — там обнаружили тело человека в военной форме. Теперь необходимо установить дату его гибели.
Возможно, речь идет об участнике геологической экспедиции Эдуарда Толля. Группа пропала в 1902 году. Ее основная исследовательская база находилась в бухте Нерпалах на западном берегу острова Коте.
Интерес к этому району имеют, помимо археологов, экологи и мерзлотоведы. Они хотят получить новые сведения о геологическом прошлом Новосибирских островов.
Планируется, что исследования будут вестись на протяжение трех лет.
В этом году начнется изучение островов Котельный и Большой Ляховский.