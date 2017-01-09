Сына бывшего президента Польши нашли мертвым в его квартире

Тело сына экс-президента Польши Леха Валенсы обнаружили в его квартире в Гданьске. Причина смерти 43-летнего Пшемыслава Валенсы пока не установлена.

Полиция пока не раскрывает подробности. Известно лишь, что прибывшие на место медики не обнаружили признаков насильственной смерти Валенсы. Точную причину смерти должно показать вскрытие, сообщают «Дни.Ру» со ссылкой на радиостанцию RMF.

У бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей. Пшемыслав ранее неоднократно становился виновником аварий из-за вождения в нетрезвом состоянии.

