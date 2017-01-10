Нурмагомедов сразится с Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC

Непобежденный российский боец без правил Хабиб Нурмагомедов 4 марта сразится на турнире UFC 209 с американцем Тони Фергюсоном. Эту информацию официально подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

— Свой следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона на турнире UFC 209, — сообщил Абдулманап Нурмагомедов «Известиям». — Сама организация бой еще не анонсировала, но это состоится уже в ближайшее время.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что встреча Нурмагомедова и Фергюсона состоится в марте 2017 года. О начале подготовки к UFC 209, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе, уже объявил и российский легковес.

— Я начал наргузочные тренировки, — рассказал «Известиям» Хабиб Нурмагомедов. — До боя остается восемь недель. Пока я занимаюсь в Москве, но скоро отправлюсь на тренировочные сборы в США. Тони Фергюсон уже заранее беспокоится о деньгах, так как знает, что проиграет мне и не получит призовых.

Напомним, переговоры о предстоящей схватке между Нумагомедовым и Фегрюсоном осложнялись тем, что американец долгое время отказывался от поединка из-за слишком низкого, по его мнению, гонорара за бой. В свою очередь, российский боец заявил, что если Фергюсона не устраивает сумма, предложенная UFC, он готов доплатить $200 тыс. из собственных денег, лишь бы тот согласился на бой. Этот поединок важен для обоих спортсменов тем, что победитель получит не только титул временного чемпиона UFC в легком весе, но и право на обязательный бой с постоянным чемпионом организации — ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов и Фергюсон — обладатели двух рекордных серий без поражений в UFC. Россиянин не проигрывал ни разу за всю свою профессиональную карьеру, в том числе в восьми поединках в американском промоушене. На счету американца девять боев подряд без поражений. Примечательно, что в своем последнем бою Фергюсон уступил недавнему сопернику Хабиба Майклу Джонсону, с которым наш спортсмен без проблем расправился за три раунда.



Хабиб Нурмагомедов знаменит своей великолепной борцовской техникой. Боец по прозвищу Орел является обладателем рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков. — «Известия») в одном поединке. Непобежденный 28-летний спортсмен обладает одной из лучших статистик в бойцовском мире — на его счету 23 победы в 23 поединках. Восемь своих боев он завершил нокаутом, в семи поединках его соперники сдавались, а еще в восьми — Нурмагомедов побеждал решением судей. Победа решением рефери также была бесспорна — ни разу судьи не расходились во мнениях, отдавая победу Хабибу единогласным решением.

Российский боец — финалист чемпионата России, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грепплингу по версии NAGA Grappling.

32-летний Тони Фергюсон провел 25 боев в UFC, одержав в них 22 победы. Девять раз он нокаутировал соперников, в восьми случаях побеждал болевыми приемами и лишь пять раз — решением судей. Фергюсон является ярким представителем вида единоборств джиу-джитсу, он знаменит своим резким нравом и абсолютной неуступчивостью.



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