Новым замглавы МВД России назначен Александр Романов

Назначен новый заместитель министра внутренних дел России — им стал генерал-майор юстиции Александр Романов, ранее занимавший должность федерального инспектора по Калининградской области.

Нового руководителя представил личному составу Следственного департамента МВД России министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Указ о назначении номер 723 подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря.

Колокольцев подчеркнул что Романов досконально знает работу следственных подразделений, а также обладает большим опытом работы и высоким профессиональным уровнем. Также министр отметил моральные качества Романова.

Колокольцев заявил, что уверен — богатый профессиональный опыт поможет новому руководителю решать возникающие вопросы.