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Воронежский зоопарк усыпит всех птиц из-за эпидемии птичьего гриппа

Специалисты зафиксировали в новогодние праздники массовую гибель птиц, в том числе краснокнижных видов

Администрация Воронежского зоопарка имени Попова приняла решение усыпить всех птиц предположительно из-за эпидемии птичьего гриппа, сообщили в пресс-службе пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Специалисты зафиксировали в новогодние праздники массовую гибель птиц, в том числе редких видов, занесенных в Красную книгу.

По предварительным данным, причиной мора стал птичий грипп. По факту массовой гибели птиц надзорное ведомство проводит проверку. В связи с гибелью пернатых зоопарк приостановил работу на неопределенный срок по техническим причинам, отмечает РИА «Воронеж».

Воронежский зоопарк был открыт в 1994 году. На данный момент здесь содержатся 44 вида птиц, семь из которых включены в Красную книгу России.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Воронежский зоопарк усыпит всех птиц из-за эпидемии птичьего гриппа

Специалисты зафиксировали в новогодние праздники массовую гибель птиц, в том числе краснокнижных видов

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