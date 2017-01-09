Жительница Екатеринбурга держала в квартире более 20 кошек

Их отберут у хозяйки по решению суда
У жительницы Екатеринбурга по решению суда изымают около 23 кошек. На женщину в суд подали соседи, и тот занял их сторону.
Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, накануне животных изъяли.
Теперь хозяйка просит оставить ей двух кошек, ссылаясь на то, что живет с ними уже почти 20 лет.
Суд пока не принял окончательного решения по этому поводу.
Как сообщает агентство со ссылкой на соседей любительницы кошек, несколько лет назад у нее было более полусотни животных.
Сама она утверждает, что сначала их было всего пять, но они расплодились.
Сейчас сотрудники городского приюта в срочном порядке ищут кошкам новых хозяев, чтобы они не остались на морозе.