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Жительница Екатеринбурга держала в квартире более 20 кошек

Их отберут у хозяйки по решению суда

У жительницы Екатеринбурга по решению суда изымают около 23 кошек. На женщину в суд подали соседи, и тот занял их сторону.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, накануне животных изъяли.

Теперь хозяйка просит оставить ей двух кошек, ссылаясь на то, что живет с ними уже почти 20 лет.

Суд пока не принял окончательного решения по этому поводу.

Как сообщает агентство со ссылкой на соседей любительницы кошек, несколько лет назад у нее было более полусотни животных.

Сама она утверждает, что сначала их было всего пять, но они расплодились.

Сейчас сотрудники городского приюта в срочном порядке ищут кошкам новых хозяев, чтобы они не остались на морозе.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Жительница Екатеринбурга держала в квартире более 20 кошек

Их отберут у хозяйки по решению суда

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