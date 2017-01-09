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Двое россиян погибли в ДТП в Швейцарии

В аварии пострадали их дети

В Швейцарии в результате автомобильной аварии погибли двое россиян. О ДТП, произошедшем в кантоне Вале, сообщили в местной полиции.

В результате ДТП погибли двое граждан России – 36-летний водитель и 37-летняя женщина. В аварии также пострадали двое их детей: 15-летняя девочка и 11-летний мальчик, однако их травмы не опасны для жизни.

Причиной аварии послужила скользкая дорога. Автомобиль вылетел с трассы, несколько раз перевернулся и остановился через 225 метров, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на Polizei Wallis.

Причины и обстоятельства ДТП расследуют швейцарские правоохранители.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Двое россиян погибли в ДТП в Швейцарии

В аварии пострадали их дети

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