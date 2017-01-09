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Падение метеорита в Архангельской области попало на видео

Сгорание небесного тела в атмосфере запечатлел видеорегистратор автомобиля одного из местных водителей

Крупный метеорит пролетел над Архангельской областью. Его падение зафиксировал видеорегистратор автомобиля одного из местных водителей. При падении, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте до 50 км от Земли.

Падение небесного тела могли увидеть жители Котласа и Онежского района, отмечает News29.ru.

По информации ГСУ МЧС Архангельской области, данных о возможном падении метеорита в регионе ведомство не получало.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Падение метеорита в Архангельской области попало на видео

Сгорание небесного тела в атмосфере запечатлел видеорегистратор автомобиля одного из местных водителей

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