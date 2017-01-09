Падение метеорита в Архангельской области попало на видео

Крупный метеорит пролетел над Архангельской областью. Его падение зафиксировал видеорегистратор автомобиля одного из местных водителей. При падении, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте до 50 км от Земли.

Падение небесного тела могли увидеть жители Котласа и Онежского района, отмечает News29.ru.

По информации ГСУ МЧС Архангельской области, данных о возможном падении метеорита в регионе ведомство не получало.