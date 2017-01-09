Бельгийцы полагают, что ислам несовместим с европейскими ценностями

Примерно 60% жителей Бельгии уверены в том, что ислам несовместим с европейскими ценностями.

Об этом сообщает радиостанция Premiere со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно газетой Soir, телерадиокомпанией RTBF, институтом Survey&Action и фондом Ceci n’est pas une crise.

Большая часть опрошенных полагают, что именно ислам является угрозой для европейского общества.

Согласно результатам опроса, 7 из 10 респондентов-мусульман, являющихся гражданами Бельгии, считают, что к ним относятся как к приезжим, передает «РИА Новости».

29% опрошенных отметили, что законы ислама имеют для них приоритет над бельгийскими законами. При этом 77% респондентов заявили, что в Бельгии больше не чувствуют себя дома, как раньше. Приток беженцев пугает 65% участников опроса. Еще 70% опрошенных бельгийцев желали бы «сильной власти для наведения порядка».

Было опрошено 2,4 тыс. человек, в том числе 400 мусульман.