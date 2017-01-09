Руководство McDonald’s намерено продать 80% бизнеса в Китае

Руководство компании McDonald’s Corp. собирается продать 80-процентную долю бизнеса в Китае и Гонконге группе компаний Citic и Carlyle Group.



Как передает агентство «Прайм», стоимость реализуемого пакета оценивается в $2,08 млрд. При этом компании Citic получат 52-процентную долю бизнеса, а Carlyle — 28%.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение, рассчитанное на 20 лет, этим летом. В рамках сотрудничества планируется открыть более 1,5 тыс. ресторанов сети McDonald’s в небольших городах КНР.

Гендиректор компании Стив Истербрук отметил, что продажа операций приведет к более быстрой реализации планов по расширению сети в Китае.

«Для нас это будет коммерчески выгодно. Нам не нужно будет вкладывать капитал на рынке, но мы будем участвовать в принятии решений», — отметил глава McDonald’s.

Сейчас на материковой части Китая открыты более 2,4 тыс. торговых точек McDonald's, а в Гонконге ­— более 240. При этом треть ресторанов в Китае работают на условиях франшизы.