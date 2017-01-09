Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Руководство McDonald’s намерено продать 80% бизнеса в Китае

Соответствующее соглашение компания собирается подписать с Citic Group и Carlyle Group

Руководство компании McDonald’s Corp. собирается продать 80-процентную долю бизнеса в Китае и Гонконге группе компаний Citic и Carlyle Group.

Как передает агентство «Прайм», стоимость реализуемого пакета оценивается в $2,08 млрд. При этом компании Citic получат 52-процентную долю бизнеса, а Carlyle — 28%.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение, рассчитанное на 20 лет, этим летом. В рамках сотрудничества планируется открыть более 1,5 тыс. ресторанов сети McDonald’s в небольших городах КНР.

Гендиректор компании Стив Истербрук отметил, что продажа операций приведет к более быстрой реализации планов по расширению сети в Китае.

«Для нас это будет коммерчески выгодно. Нам не нужно будет вкладывать капитал на рынке, но мы будем участвовать в принятии решений», — отметил глава McDonald’s.

Сейчас на материковой части Китая открыты более 2,4 тыс. торговых точек McDonald's, а в Гонконге ­— более 240. При этом треть ресторанов в Китае работают на условиях франшизы.

Читайте также:

Родственник Назарбаева купил франшизу McDonald's в Татарстане

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Руководство McDonald’s намерено продать 80% бизнеса в Китае

Соответствующее соглашение компания собирается подписать с Citic Group и Carlyle Group

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке