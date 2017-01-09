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Липецких подростков хотят отучить от «мусорной» еды

Городские власти организуют для этого беседы школьников с медиками

В Липецкой областной детской библиотеке пройдут «часы здоровья».

Городские медики во время профилактических мероприятий попытаются донести до школьников старше 12 лет информацию о том, насколько может быть опасным для растущего организма употребление фастфуда.

Встречи будут проходить под девизом «Мусорной еде говорим «Нет!», сообщает ресурс GOROD48.

В частности, в игровой форме подросткам расскажут, насколько вредны сладкая газировка, чипсы, сухарики и лапша быстрого приготовления.

Как говорят организаторы, возрастной ценз «12+» выбран потому, что к этому времени человек уже способен сформировать свое меню.

Ему также становится уже не всё равно, как употребляемая им пища сказывается на состоянии организма.  

Эти встречи врачей с подростками станут частью годового проекта библиотеки «Мы выбираем жизнь».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Липецких подростков хотят отучить от «мусорной» еды

Городские власти организуют для этого беседы школьников с медиками

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