«Рай» против блокбастеров

Год кино выдался урожайным на отечественные масштабные проекты, скроенные по голливудским лекалам, что, разумеется, не могло не отразиться на формировании номинаций крупнейших российских кинопремий. Так, в объявленном списке претендентов на награды «Золотого орла» пять фильмов: «Рай» Андрея Кончаловского, «Коллектор» Алексея Красовского, «Экипаж» Николая Лебедева, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Ледокол» Николая Хомерики.

— «Золотой орел» — преимущественно продюсерская премия, она ценит прежде всего зрительский успех картин, но одновременно не чужда и художественным критериям, — размышлял в беседе с «Известиям» киновед, профессор Кирилл Разлогов. — Как всегда на больших премиях, внимание привлекли картины, которые у всех на слуху. Поэтому на звание лучшего фильма претендует самый успешный в прокате «Экипаж»; две картины, представляющие модную тенденцию арт-мейнстрима, — «Ледокол» и «Дуэлянт», и две ленты, завоевавшие репутации на фестивалях: «Рай», выдвинутый на «Оскар», и «Коллектор», собравший награды внутри страны.

Кроме того, «Золотой орел» отмечает наградами телепроекты, причем в двух категориях: мини-сериалы до 10 серий, и сериалы более 10 серий. В первый раздел попали «Деньги» Егора Анашкина, «Клим» Карена Оганесяна и «Фарца» Егора Баранова. Во второй — «Маргарита Назарова» Константина Максимова, «Тихий Дон» Сергея Урсуляка и «Метод» Юрия Быкова. Примечательно, что представлены проекты лишь двух каналов — «Первого» и «России». Все остальные остались за бортом — «Орлы» пролетят мимо.

Как отметил Кирилл Разлогов, в силу почтенного возраста академики могут не отсматривать лично все прошедшие отбор проекты, а ориентироваться на имена их авторов и продюсеров, а также на репутацию каналов. Во всяком случае ничем другим нельзя объяснить присутствие в тройке лидеров телесериала «Маргарита Назарова», посвященного выдающейся укротительнице хищников: проект, несмотря на массированную рекламную кампанию, не привлек внимание ни зрителей, ни критиков.

Наиболее живой и впечатляющей, как ни странно, получилась номинация короткого метра, куда вошли военная драма «Брут» Константина Фамма; безусловный лидер почти всех российских фестивалей «Ну здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева и семейная драма «Мама» Кирилла Плетнева, где главную роль исполнила Светлана Ходченкова.

Таким образом, «Золотой орел» идет в одном русле с главной тенденцией 2016 года: по итогам главных отечественных фестивалей короткий метр в России сильно «вырос» по качеству и притоку «свежей крови», в то время как для полнометражного фестивального кино год выдался не самым успешным.

