На создание детского технопарка в Уфе выделено 24 млн рублей

Средства поступят из федерального бюджета
Башкирия стала одним из победителей конкурса среди регионов РФ на субсидии для строительства детского технопарка «Кванториум». Республика получит на эти цели 24 млн рублей из федерального бюджета в 2017 году.
Как пишет ИА «Башинформ», 30% общей стоимости проекта должно быть выделено из региональной казны, еще 20% средств — это инвестиции частных компаний.
«Кванториум Башкортостана» появится в Уфе на базе детского образовательного технопарка. Деятельность нового центра будет включать технические и естественно-научные направления. Согласно концепции, представленной на конкурсе, ребята смогут изучать технологии органического синтеза и производства пластика в профильных лабораториях.
Как ранее сообщали «Известия», разработка таких технопарков предназначена для создания среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.