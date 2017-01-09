СМИ: увеличилось количество хакерских атак на страны ЕС

На 20% возросло количество хакерских атак на серверы Еврокомиссии по сравнению с 2015 годом. В прошлом, 2016, году их было 110.

Самая опасная хакерская атака была зафиксирована в ноябре минувшего года. Она сопровождалась попыткой взлома и организации утечки информации. «Как вредоносные» расценили 80% кибератак.

Джулиан Кинг, еврокомиссар по союзу безопасности ЕС, заявил о том, что многие учреждения в Европе и за ее пределами «стали мишенью постоянно увеличивающегося числа кибератак из различных источников». Он подчеркнул, что самыми деструктивными оказались угрозы, направленные на подрыв доверия к демократии, сообщает «Утро.Ру» со ссылкой на Financial Times.