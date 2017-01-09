Чавушоглу надеется, что Трамп не станет повторять ошибок Обамы

Турция надеется, что новый президент США Дональд Трамп не станет повторять ошибок администрации Барака Обамы, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.



В частности, Анкара ожидает, что Вашингтон выдаст ей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого местные власти обвиняют в подготовке путча.

«Я не верю, что новая администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации по отношению к Турции», — приводит «РИА Новости» слова Мевлюта Чавушоглу.

Кроме того, министр выразил надежду, что при Дональде Трампе США прекратит поддерживать сирийских курдов.

Анкара неоднократно высказывалась против поставок оружия из США сирийским курдам Отряда народной самообороны (YPG). При этом администрация действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы считает их союзниками в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).