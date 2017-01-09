Далай-лама: Трампу придется идти по пути мира, у него нет выбора

Далай-лама XIV заявил, что во время президентства Дональда Трампа начнется эра мира.

Так Тэнцзин Гьямцхо ответил на вопрос журналиста о том, к чему приведет избрание Трампа на пост президента США.

«Дональд Трамп, пока он был еще только кандидатом в президенты Америки, позволял себе говорить очень свободно. Но сейчас, когда он уже избран, на его плечи легла большая ответственность, теперь он должен сообразовываться с окружающей действительностью... Я думаю, что тут не о чем беспокоиться», — цитирует «Лента.ру» духовного лидера тибетского народа и буддистов во всем мире.

Далай-лама также выразил уверенность в том, что у Трампа, как и у остальных мировых лидеров, просто не будет выбора.



«Если мы пойдем по пути насилия, то это приведет нас к ядерной войне, в которой не будет победителей — все проиграют и страдать будут все без исключения. Это понятно любому здравомыслящему человеку. Разве что сумасшедший может стремиться к ядерной войне. Но в открытом обществе такое невозможно», — сказал он.