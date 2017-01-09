Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Далай-лама: Трампу придется идти по пути мира, у него нет выбора

Он подчеркнул, что избранному президенту США нужно будет взять на себя большую ответственность

Далай-лама XIV заявил, что во время президентства Дональда Трампа начнется эра мира.

Так Тэнцзин Гьямцхо ответил на вопрос журналиста о том, к чему приведет избрание Трампа на пост президента США.

«Дональд Трамп, пока он был еще только кандидатом в президенты Америки, позволял себе говорить очень свободно. Но сейчас, когда он уже избран, на его плечи легла большая ответственность, теперь он должен сообразовываться с окружающей действительностью... Я думаю, что тут не о чем беспокоиться», — цитирует «Лента.ру» духовного лидера тибетского народа и буддистов во всем мире.

Далай-лама также выразил уверенность в том, что у Трампа, как и у остальных мировых лидеров, просто не будет выбора. 

«Если мы пойдем по пути насилия, то это приведет нас к ядерной войне, в которой не будет победителей — все проиграют и страдать будут все без исключения. Это понятно любому здравомыслящему человеку. Разве что сумасшедший может стремиться к ядерной войне. Но в открытом обществе такое невозможно», — сказал он.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Далай-лама: Трампу придется идти по пути мира, у него нет выбора

Он подчеркнул, что избранному президенту США нужно будет взять на себя большую ответственность

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке