Теффт может остаться послом в Москве после инаугурации Трампа

Посол США в Москве Джон Теффт не получал директиву об отъезде из России.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство, Теффт является карьерным дипломатом, который, как правило, продолжает замещать должность вне зависимости от смены администрации в стране.



По словам официального представителя посольства Марии Олсон, все политические назначенцы администрации Барака Обамы должны были подать заявление об отставке до 7 декабря.



«Отставки вступают в силу в полдень 20 января», — сказала Олсен, добавив, что для карьерных дипломатов в этом году такой директивы не было.



Теффт был назначен послом США в Москве летом 2014 года.



Напомним, что ранее команда Трампа обнародовала указ — отозвать всех дипломатов, назначенных действующим президентом США Бараком Обамой, до официальной церемонии передачи власти.

