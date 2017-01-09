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Песков назвал голословными обвинения РФ в хакерских атаках

Россия по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к киберпреступлениям в США, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.

«Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения (в опубликованной части доклада) звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб. Что на самом деле, какими данными оперируют те, кто выступают с такими голословными обвинениями, мы по-прежнему не знаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в Москве уже «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».

Он добавил, что это напоминает охоту на ведьм.

«Это уже напоминает такую действительно в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы охоты за ведьмами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что впоследствии все-таки приходят «более трезвые» специалисты, которые ориентируются на диалог, а не на эмоциональные припадки.

При этом, как сказал Песков, опубликованная часть доклада была «по всей видимости, сильно адаптированной».

«Эта публикация не добавила какой-либо субстанции для комментирования», — заявил Песков.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Песков назвал голословными обвинения РФ в хакерских атаках

Россия по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к киберпреступлениям в США, подчеркнул представитель Кремля

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