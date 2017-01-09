В Марий Эл сотрудник одной из колоний сам может оказаться в заключении

Его подозревают в снабжении заключенных мобильными телефонами
Сотрудника ФСИН поймали на том, что он доставлял заключенным мобильные телефоны.
Выяснилось, что на территорию исправительного учреждения он пронес сразу 13 сотовых телефонов, 25 зарядных устройств, гарнитуры и USB-кабели.
Уголовное дело в отношении 30-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-4 УФСИН заведено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает ИА MariMedia со ссылкой на представителей местного СК.
Разоблачить «оборотня в погонах» удалось в результате совместной операции сотрудников оперативного отдела ИК и отдела собственной безопасности республиканского Управления исполнения наказаний.
Сотрудника задержали в тот момент, когда он прятал «передачу».
Следствие по этому делу продолжается. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.