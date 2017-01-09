В Марий Эл сотрудник одной из колоний сам может оказаться в заключении

Сотрудника ФСИН поймали на том, что он доставлял заключенным мобильные телефоны.



Выяснилось, что на территорию исправительного учреждения он пронес сразу 13 сотовых телефонов, 25 зарядных устройств, гарнитуры и USB-кабели.

Уголовное дело в отношении 30-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-4 УФСИН заведено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает ИА MariMedia со ссылкой на представителей местного СК.

Разоблачить «оборотня в погонах» удалось в результате совместной операции сотрудников оперативного отдела ИК и отдела собственной безопасности республиканского Управления исполнения наказаний.



Сотрудника задержали в тот момент, когда он прятал «передачу».

Следствие по этому делу продолжается. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.