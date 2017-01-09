Браконьеры под Пензой убили лосенка

Браконьеры в городе Заречный Пензенской области обезглавили лосенка. Факт незаконной охоты полицейские зафиксировали в новогодние праздники.

По данным ИА «Пенза-пресс», у одного из подозреваемых изъяли голову животного. Остальная туша уже была разделана.

Управление природными ресурсами города подготовит справку об оценке стоимости ущерба, после чего будет возбуждено уголовное дело.

«Административное наказание по факту незаконной охоты будет применено в любом случае. Возможно лишение охотничьей лицензии», — пояснил начальник МО МВД по ЗАТО Анатолий Еремеев.

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