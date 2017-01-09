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Дорожная развязка в Воронеже за три года подорожала в два раза

Транспортный объект до сих пор не достроен

Автомобильная развязка в Воронеже, которая строится на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева, обойдется бюджету в свыше 4 млрд рублей. Работы на объекте затянулись на три года, за это время его стоимость выросла более чем в два раза.

О подорожании развязки стало известно еще в апреле 2016 года, отмечает ИА «Абирег». В начале 2017-го сумма была утверждена окончательно. Ранее мэрия Воронежа несколько раз переносила сроки завершения строительства из-за нехватки средств. В 2014 году мэр города Александр Гусев признал, что без помощи областной казны проект не будет завершен.

Теперь выросшая в два раза стоимость развязки значится в программе развития транспортной системы Воронежа до 2020 года. В ней также указаны инвестиции в реконструкцию развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко, 9 Января, Героев Сибиряков в объеме 624 млн рублей. Строительные работы на этом объекте начнутся 11 января и завершатся 3 июля.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Дорожная развязка в Воронеже за три года подорожала в два раза

Транспортный объект до сих пор не достроен

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