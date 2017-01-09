Жителей Ярославля просят не выбрасывать елки

В Ярославле стартует акция по приему елей у населения.



Она уже стала традиционной для города. Пятый год подряд елки собирают, чтобы передать в городской зоопарк.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», цель акции – очистить квартиры и дворы от ненужных деревьев, а заодно снабдить животных зоопарка дополнительным кормом.

Сотрудники зоопарка утверждают, что в хвое большое содержание витамина С, он крайне необходим парнокопытным.



К тому же, ели пойдут на создание живой изгороди в вольерах, которая защитит питомцев зоопарка от сильного ветра.

По данным агентства, акция пользуется большим спросом у горожан, в прошлом году, к примеру, удалось собрать целый грузовик елок.