Жителей Ярославля просят не выбрасывать елки

Ненужные людям после праздников деревья пригодятся питомцам местного зоопарка
В Ярославле стартует акция по приему елей у населения.
Она уже стала традиционной для города. Пятый год подряд елки собирают, чтобы передать в городской зоопарк.
Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», цель акции – очистить квартиры и дворы от ненужных деревьев, а заодно снабдить животных зоопарка дополнительным кормом.
Сотрудники зоопарка утверждают, что в хвое большое содержание витамина С, он крайне необходим парнокопытным.
К тому же, ели пойдут на создание живой изгороди в вольерах, которая защитит питомцев зоопарка от сильного ветра.
По данным агентства, акция пользуется большим спросом у горожан, в прошлом году, к примеру, удалось собрать целый грузовик елок.