Более 800 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

Полицейские в Тамбове изъяли 834 бутылки контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Алкогольную продукцию с признаками контрафакта полицейские обнаружили в гараже, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».



В ходе изъятия продукции полицейские задержали 23-летнего продавца алкоголя. В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе.

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