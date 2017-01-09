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Более 800 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

В ходе изъятия продукции полицейские задержали 23-летнего продавца алкоголя

Полицейские в Тамбове изъяли 834 бутылки контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Алкогольную продукцию с признаками контрафакта полицейские обнаружили в гараже, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». 

В ходе изъятия продукции полицейские задержали 23-летнего продавца алкоголя. В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Более 800 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

В ходе изъятия продукции полицейские задержали 23-летнего продавца алкоголя

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