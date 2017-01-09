В детском саду в Твери обрушился потолок

На третьем этаже детского сада № 163 в Твери прорвало трубу с кипятком, здание затопило, а на первом этаже обрушился потолок. ЧП произошло 8 января, в выходной день, когда в учреждении не было детей. Никто не пострадал, однако здание теперь нуждается в ремонте.

Случившееся в здании на улице Можайского стало последствием коммунальной аварии, которая произошла 6 января в микрорайоне Южный. Его жители, а также жильцы части домов в Московском районе остались без тепла и горячей воды, напоминает ИА «ТВЕРИГРАД».

Когда в детсаду, который находился в зоне отключения, дали воду, там сразу же лопнула труба на третьем этаже, водой залило все помещения. Затем в группе на первом этаже обвалился потолок. Родители с воспитателями помогали вычерпывать воду, многие забрали матрасы, одеяла и подушки домой на просушку. По словам мамы одного из воспитанников детсада, труба, которой уже 20 лет, давно подтекала и родители на это не раз жаловались.

Как сообщили в администрации Твери, на период ремонта решено перевести детей в другое здание ДОУ № 163 — это новый детсад в микрорайоне «Южный Д». Следственное управление СК России по Тверской области проводит доследственную проверку по факту прорыва магистрали на Зеленом проезде микрорайона Южный.