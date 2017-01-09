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В России создан беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой

Авторы разработки утверждают, что это настоящий прорыв в отечественном авиастроении

Ученые центра научно-технических услуг «Динамика» в подмосковном Жуковском закончили работу по созданию уникального беспилотного авиационного комплекса.

Он имеет вертикальные взлет и посадку.

Таким образом, как поясняет ресурс «Подмосковье сегодня», этой машине не понадобятся специальные взлетно-посадочные полосы, она может подниматься в воздух и из леса, и с палубы катера.

Ученые полагают, что их разработка — настоящий прорыв в российском авиастроении, поскольку ранее выпускались машины только с горизонтальным взлетом.

Аппараты способны были подниматься в воздух лишь со специально оборудованных для этого поверхностей и при разгоне до определенной скорости.

Беспилотник может быть использован не только в военной разведке, но и в гражданских целях. К примеру, дрон подойдет для охраны лесов и патрулирования нефтегазовых линий.

Машина представляет собой маленький самолет, стоящий вертикально на хвосте. Он управляется с наземной станции.

Остальные тактико-технические характеристики держатся в секрете.

Как сообщает агентство, на вооружение Минобороны беспилотники поступят уже в самое ближайшее время.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В России создан беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой

Авторы разработки утверждают, что это настоящий прорыв в отечественном авиастроении

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