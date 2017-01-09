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В Польшу прибыли первые танки США

По данным американских СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады со времен холодной войны

Первая партия танков армии США прибыла 9 января в Польшу, сообщают американские СМИ.

Как передает «Интерфакс», ранее в ходе операции по обеспечению безопасности стран — членов НАТО сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники были доставлены в порт Бремерхафен на севере ФРГ.

По данным американских СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой техники в Европу со времен холодной войны. Танки доставят в Польшу и страны Балтии по железной дороге.

Кроме того, в Германию также прибудут 3,5 тыс. военнослужащих США.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Польшу прибыли первые танки США

По данным американских СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады со времен холодной войны

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