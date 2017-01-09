Популярность музеев в Нижнем Новгороде выросла почти на треть

По сравнению в прошлыми новогодними каникулами музеи Нижнего Новгорода за прошедшие 9 дней приняли на 30% больше посетителей. Наибольшей популярностью у жителей и гостей города пользовался Нижегородский планетарий.

Как пишет НИА «Нижний Новгород», в праздники учреждения культуры работали по специальному расписанию. Почти 3,5 тыс. человек в эти дни посетили музеи. Самым посещаемым среди них стал музей-заповедник «Щелоковский хутор», принявший 700 гостей.

Около 10 тыс. зрителей сходили в театры и кинотеатры, однако самым популярным местом на каникулах был планетарий, который посетили около 4 тыс. человек.

В праздники нижегородские учреждения культуры провели более 400 мероприятий, в которых приняли участие 40 тыс. человек. В праздничный сквер на площади Горького с момента открытия с 24 декабря по 8 января пришли около 60 тыс. человек, в том числе 20 тыс. человек — в новогоднюю ночь.