Новый рекорд рождаемости установлен в Казани

Столица Татарстана установила новый демографический рекорд. В 2016 году в Казани родилось 24 тыс. 564 малыша, что на 2,1% больше чем в 2015 году. За последние 15 лет рождаемость в регионе выросла почти в три раза, сообщается на сайте мэрии города.

Более половины новорожденных (55%) — это вторые и последующие дети, 45% из них — первенцы.



В 2016 году в Казани мальчиков появилось больше, чем девочек: 12 668 мальчиков против 11 896 девочек. Всего за новогодние каникулы в республике родилось 379 детей. Первым в 2017 году в Казани появился мальчик, отмечает ИА «Татар-информ».

Первый демографический рекорд в XXI веке в Казани был установлен в 2012 году. Тогда на свет появилось на 10% больше детей, чем в 1987 году, когда самый высокий уровень рождаемости в регионе был зафиксирован с 1918 года. За полтора десятка лет рождаемость в Татарстане увеличилась почти в три раза.