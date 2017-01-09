Видеоклип с «парящим» в морозную погоду Енисеем появился в сети

Житель Красноярска выложил в сеть запись «парящего» в морозную погоду Енисея.



Эффект полета создается, в частности, из-за тумана, поднимающегося над водой в холода, сообщает Сибирское агентство новостей.



Клип длится 1,5 мин.

Автор клипа Андрей Вознесенский рассказал, что процесс съемок занял всего 15 минут. Он запечатлел реку со смотровой площадки жилого комплекса.

Камера вела панорамную съемку не только самого Енисея, но и городского моста, площадки «Платинум-Арены» и некоторых видов Красноярска.

В день съемок температура воздуха опускалась до минус 30 градусов.

Агентство поясняет, что Енисей в основном не покрывается льдом в зимний период из-за работы Красноярской ГЭС в районе Дивногорска.



Вода интенсивно испаряется во время сильных морозов, создавая при этом густой туман.