Московский режиссер снимает кинопритчу о жителях села Ыб в Коми

Вневременной жизни села Ыб Сыктывдинского района Республики Коми будет посвящен новый короткометражный фильм молодого режиссера из Москвы Дарьи Ведрицкайте. В течение осени и начала зимы она общалась со старожилами, рыбаками, охотниками. Вместо традиционной съемки автор использовала видео, снятое при помощи дрона. Возможно, съемки продолжатся весной и летом.

По словам режиссера, это будет фильм-притча, который покажет, как жили люди в прошлом, позапрошлом веках и, вероятно, будут жить в будущем. В работе над картиной будут использованы семейные легенды и истории села, передает ИА «Комиинформ».



Как отметила Дарья Ведрицкайте, в Ыбе время словно застыло, а его жители веками живут согласно своей уникальной философии.