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Московский режиссер снимает кинопритчу о жителях села Ыб в Коми

Дарья Ведрицкайте намерена рассказать зрителям о том, как застыло время

Вневременной жизни села Ыб Сыктывдинского района Республики Коми будет посвящен новый короткометражный фильм молодого режиссера из Москвы Дарьи Ведрицкайте. В течение осени и начала зимы она общалась со старожилами, рыбаками, охотниками. Вместо традиционной съемки автор использовала видео, снятое при помощи дрона. Возможно, съемки продолжатся весной и летом.

По словам режиссера, это будет фильм-притча, который покажет, как жили люди в прошлом, позапрошлом веках и, вероятно, будут жить в будущем. В работе над картиной будут использованы семейные легенды и истории села, передает ИА «Комиинформ».

Как отметила Дарья Ведрицкайте, в Ыбе время словно застыло, а его жители веками живут согласно своей уникальной философии.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Московский режиссер снимает кинопритчу о жителях села Ыб в Коми

Дарья Ведрицкайте намерена рассказать зрителям о том, как застыло время

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