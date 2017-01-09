СМИ: Трамп даст большую свободу своему кабинету

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации не будет заниматься микроменеджментом и в отличие от действующего главы государства Барака Обамы даст большую свободу своему кабинету.



Как передает Politico, при управлении страной Дональд Трамп будет руководствоваться такими же принципами, которых он придерживался при управлении своей корпорацией.

«Он нашел лучших людей на ключевые посты и даст им возможность свободно руководить, а сам будет оценивать, на что они способны. Он хочет, чтобы они показали высокий результат», — приводит издание слова главы департамента сельского хозяйства Техаса Сида Миллера.

При этом неназванный член переходной команды сообщил, что новый президент США поддержит полную перестройку федеральных органов. По его словам, реорганизация будет проведена в течение полугода.