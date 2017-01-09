Объемы ремонта дорог Томска в новом году увеличатся на четверть

Администрация Томска намерена в 2017 году увеличить объемы ремонта дорог на четверть. По сравнению с 2016 годом площадь увеличат до 500 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным городских властей, в 2016 году было отремонтировано около 400 тыс. кв. м дорог и тротуаров. В целом за последние три года в областном центре отремонтировано 1 млн кв. м дорог. Ежегодно на эти цели выделяется более 300 млн рублей, уточняет ИА FlashSiberia.

Кроме того, Томская область в текущем году дополнительно получит 625 млн рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В частности, средства предполагается направить на реконструкцию дорог в границах агломерации Томск — Северск — Томский район.