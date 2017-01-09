Курск надолго оказался под властью снежного циклона

На городских дорогах трудятся почти 150 единиц спецтехники и около 700 рабочих
В Курске коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы.
Это связано со циклоном, который принес в регион обильные осадки в виде снега.
Сейчас на городских трассах и улицах беспрерывно работают около 150 единиц спегоуборочной техники и более 700 представителей коммунальных служб.
Власти города призывают его жителей проявить сознательность и без острой необходимости не пользоваться личным транспортом, сообщает ресурс KurskCity.ru.
Между тем, по предварительным прогнозам, снег в регионе не прекратится вплоть до 18 января. При этом температура ночью не будет опускаться ниже минус 10 градусов.