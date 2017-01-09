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Курск надолго оказался под властью снежного циклона

На городских дорогах трудятся почти 150 единиц спецтехники и около 700 рабочих

В Курске коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы.

Это связано со циклоном, который принес в регион обильные осадки в виде снега.

Сейчас на городских трассах и улицах беспрерывно работают около 150 единиц спегоуборочной техники и более 700 представителей коммунальных служб.

Власти города призывают его жителей проявить сознательность и без острой необходимости не пользоваться личным транспортом, сообщает ресурс KurskCity.ru.

Между тем, по предварительным прогнозам, снег в регионе не прекратится вплоть до 18 января. При этом температура ночью не будет опускаться ниже минус 10 градусов.  

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Курск надолго оказался под властью снежного циклона

На городских дорогах трудятся почти 150 единиц спецтехники и около 700 рабочих

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