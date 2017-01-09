В Сураже Брянской области планируется масштабное благоустройство

В рамках подготовки к 400-летию Суража власти планируют комплексные изменения облика города. Проект благоустройства представили в районной администрации архитекторы из Петербурга Денис Боболев и Алексей Терентьев.

Согласно концепции, работы будут проводиться в сквере у памятника танкистам, там благоустроят пляж и аллеи. Планируется создание двухуровневой зоны отдыха возле ГТС №2. Возле танка петербургские архитекторы намерены установить памятник генералам Красной армии, которые освободили Брянщину от фашистских захватчиков осенью 1943 года. Кроме того, в парке может появиться композиция в честь основоположника ракетной артиллерии Константина Константинова, сообщает NASHBRYANSK.RU.

На правом берегу реки Ипути авторы проекта намерены установить памятник православным святым — Петру и Февронии Муромским. Там же, согласно плану, может появиться чугунный мост — стилизация под знаменитый петербургский Почтамтский мост.

На реализацию проекта пойдут средства, предусмотренные правительством на развитие моногородов России. Также местные власти надеются на помощь спонсоров. Напомним, градообразующим предприятием Суража является фабрика технических картонов ЗАО «Пролетарий».