Две Крымские ТЭЦ возобновили работу на полную мощность

Симферопольская и Камыш-Бурунская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) полностью возобновили работу на основном виде топлива — природном газе. Об этом сегодня Крыминформу сообщили в пресс-службе оператора станций — компании «КрымТЭЦ».

Поставка голубого топлива осуществляется по газопроводу из Краснодарского края. Снятие ограничений по использованию газа со всех ТЭЦ связано с запуском магистрального газопровода Кубань — Крым, отмечает ИА «Крыминформ».

Напомним, в декабре 2016 года энергетическая компания дважды переводила Симферопольскую и Камыш-Бурунскую ТЭЦ из-за дефицита газа на резервное топливо — мазут. Ограничение на использование использования газа ТЭЦ действовало с 14 декабря 2016-го.

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