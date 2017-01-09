Захарова высмеяла доклад о «русских хакерах» в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ранее опубликованный в США доклад о якобы вмешательстве российских хакеров в выборы президента США.



«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Аппарат директора Национальной разведки США обнародовал 7 января незасекреченную версию доклада о кибератаках, которые якобы совершили российские хакеры во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году, в которой американские спецслужбы опять бездоказательно обвинили Россию в подрыве доверия к Демократической партии, напоминает телеканал «Звезда».

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах. По словам Пескова, в Москве уже «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».

